Керівник МВС Білорусі прокоментував дії силовиків під час протестів

Головний міліціонер заявив, що проти будь-якого насильства над журналістами і порадив "не лізти в саме пекло".

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв прокоментував дії міліціонерів під час розгону протестів у містах країни цього тижня.

Він заявив, що бере відповідальність на себе за травми випадкових людей під час акцій протесту, які "потрапили під роздачу", і просить пробачення.

"Я беру на себе відповідальність і прошу пробачення за травми випадкових людей на протестах, які потрапили "під роздачу"", - сказав він 13 серпня в ефірі програми "Марков. Нічого особистого" на ОНТ, повідомляє телеграм-канал TUT.by.

"Я завжди ! Я за те, щоб усе висвітлювалося цивілізовано", - висловився міністр.

Він також додав, журналісти під час виконання своєї роботи не повинні "лізти між двома сторонами і підставлятися".

"Не лізьте в саме пекло!" - порадив головний міліціонер Білорусі.

Нагадаємо, п'ятий день поспіль у Білорусі тривають протести. Мітингувальники виходять на вулиці великих міст, аби показати своє невдоволення результатами президентських виборів, де перемогу вкотре одержав чинний голова держави Олександр Лукашенко. Щодня на вулицях тисячі людей, і щодня влада кидає на них білоруських силовиків. Останні застосовують проти демонстрантів шумові гранати, кийки та гумові кулі. У відповідь - підручні засоби, фаєри та навіть "коктейлі Молотова". На сьогодні вже є двоє загиблих серед протестувальників, десятки поранених (з обох сторін), тисячі затриманих.

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