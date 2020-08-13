Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич закликала Лукашенка піти у відставку

"Піди. Ніхто не хоче Майдану, ніхто не хоче крові. Лише ти хочеш влади".

Нобелівська лауреатка з літератури білоруска Світлана Алексієвич закликала президента Білорусі Олександра Лукашенка піти у відставку.

Своє ставлення до подій у Білорусі письменниця висловила в інтерв’ю Білоруському бюро Радіо Свобода.

"Я просто закохуюсь у свій народ у ці останні тижні. Це зовсім інші люди, в цих людях зовсім інша сила. Раніше в мене було якесь розчарування - тепер немає. Нам треба бути більш організованими. Боротьба віднайде і лідерів", - сказала письменниця.

Алексієвич переконана, що Лукашенко програв вибори, бо "ніхто навколо себе не бачить тих, хто любив би Лукашенка, тих, хто відстоює його, як відстоював раніше".

"Я хотіла б сказати те саме, що красиво сказала журналістка Світлана Калинкіна: "Піди красиво!.." Але вже не вийде, вже кров. Піди, поки не пізно, поки ти не кинув народ у жахливу безодню, в безодню громадянської війни. Піди. Ніхто не хоче Майдану, ніхто не хоче крові. Лише ти хочеш влади. І це твоє бажання влади вимагає крові", - закликала президента Білорусі Олександра Лукашенка нобелівська лауреатка.

Нагадаємо, Алексієвич народилася 1948 року в українському Івано-Франківську, але потім переїхала з родиною до Білорусі. Закінчила факультет журналістики БДУ, працювала в районній газеті в Брестській області. Була членом Спілки журналістів СРСР. Популярність їй принесла, зокрема, книга "У війни не жіноче обличчя" про роль жінок у Другій світовій війні. Інші відомі твори Алексієвич - "Цинкові хлопчики", "Чорнобильська молитва", "Час секонд-хенд".

Алексієвич неодноразово виступала з критикою білоруського керівництва. За це її багато років не друкували в Білорусі. Деякий час письменниця змушена була жити і працювати за кордоном. Після анексії Криму Алексієвич виступила із засудженням політики президента РФ Володимира Путіна щодо України в статті "Колективний Путін".