IT-галузь Білорусі пригрозила виходом з країни

Представники IT-компаній підписали відкритого листа, в якому закликали зупинити насильство проти громадян країни.

IT-компанії з Білорусі пригрозили закрити свої офіси і вийти з країни. Більш ніж 300 засновників, керівників і співробітників IT-компаній підписали відкритого листа: вони закликали зупинити насильство проти громадян країни.

Про це повідомляє TheBell.

Представники IT-галузі відзначили, що в останні місяці вони спостерігають "розкручування спіралі насильства".

"Ми припускаємо, що вибори президента Республіки Білорусь були сфальсифіковані. Затримано і засуджено тисячі людей. Мирні акції протесту розганяють з неадекватним застосуванням сили. Звичайних людей затримують без жодного приводу, б'ють і заарештовують", - пишуть автори листа.

Фахівці наголошують, що працювати в таких умовах вкрай важко, зокрема через відключення доступу до інтернету.

У своєму листі співробітники IT-компаній зажадали від влади:

- зупинити насильство стосовно мирних громадян;

- звільнити всіх політв'язнів і затриманих;

- провести нові прозорі вибори президента країни;

- забезпечити громадян вільним доступом до інформації.

"Якщо влада проігнорує вимоги, найближчим часом може початися масовий відтік фахівців за кордон", - вважають автори листа.

На їхню думку, всі досягнення в сфері високих технологій можуть зникнути в короткий термін, оскільки в країні формуються умови, в яких технологічний бізнес не зможе функціонувати.

"Стартапи не народжуються в атмосфері страху і насильства. Стартапи народжуються в атмосфері свободи і відкритості", - заявили представники IT-компаній.

Нагадаємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що участь в акціях протесту беруть здебільшого безробітні та люди з кримінальним минулим.

9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента. За попередніми офіційними даними, чинний президент Лукашенко набирає близько 80% голосів, його основна суперниця Тихановська - близько 10%.

Коментуючи явку на голосуванні, Лукашенко заявив, що вибори пройшли "як свято". Він також назвав мітингувальників "вівцями, які не знають, що роблять", бо ними керують з-за кордону.