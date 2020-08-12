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МОЗ Білорусі повідомило про пів сотні ушпиталених після протестів уночі 12 серпня

За офіційними даними, загиблих і пацієнтів у критичному стані нема.

МОЗ Білорусі повідомило про пів сотні ушпиталених після протестів уночі 12 серпня
Співробітники біропуського ОМОНу затримують протестувальників
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров’я Білорусі повідомило, що після ночі протестів 12 серпня до лікарень потрапило понад пів сотні осіб.

Про це йдеться в телеграм-каналі білоруського МОЗ.

"Минулої ночі у службу швидкої медичної допомоги та в лікарні Республіки Білорусь з різними травмами госпіталізований 51 громадянин. Всім постраждалим надана необхідна медична допомога в повному обсязі", - повідомляють у міністерстві.

Відповідно до повідомлення, основні травми постраждалих під час акцій протесту - забій м'яких тканин, травми кінцівок, грудної клітини, живота тощо.

"Кільком пацієнтам потрібно проведення операцій. Стан їх стабілізовано. Загиблих, а також пацієнтів у критичному стані, на цей момент немає", - додають у МОЗ Республіки Білорусь.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшли президентські вибори. За попередніми даними ЦВК, чинний президент країни Олександр Лукашенко набрав понад 80% голосів, опозиційна кандидатка Світлана Тихановська - близько 10%. Після закриття виборчих дільниць по всій країні почалися масові акції протесту. У Мінську та понад 20 містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Відбулися сутички з силовиками, які використовували проти протестувальників світлошумові гранати, водомети і гумові кулі.

Увечері 10 серпня МВС повідомило про першого загиблого на акціях протесту. Відомство вважає, що чоловік нібито невдало намагався кинути в ОМОН вибуховий пристрій.

Наразі протести у країні тривають третю ніч поспіль. Силовики затримують людей і використовують проти них спецзасоби.

Під час протестів у Білорусі у зв'язку з оголошенням Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів побили українського фотокореспондента і затримали дев'ятьох українців. За результатами вжитих посольством заходів наступного дня вони були звільнені.

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