У Білорусі заборонили продавати піротехніку

У Білорусі вводиться заборона на оптову та роздрібну торгівлю піротехнічними виробами.

Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі.

Зазначається, що введення заборони передбачене постановою Ради міністрів від 11 серпня 2020 року №475 "Про обіг піротехнічних виробів". Документ набув чинності з 12 серпня.

"У зв'язку з цим просимо суб'єктів торгівлі вжити термінових заходів щодо неухильного дотримання норм зазначеної постанови та недопущення оптової та роздрібної торгівлі піротехнічними виробами на території Білорусі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Білорусі два дні поспіль тривали акції протесту і сутички їх учасників із силовиками, після того, як на виборах президента, за попередніми даними ЦВК республіки, нинішній президент Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, а його основна суперниця Тихановська - 10,9%.

У країні майже не працює інтернет, є перебої з доступом до ЗМІ, крім державних.

У Мінську та в інших містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Силовики проти них використовували світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. 10 серпня МВС повідомило про першого загиблого. Відомство вважає, що чоловік нібито невдало намагався кинути в ОМОН вибуховий пристрій. Також повідомляли про 3 тис. затриманих.