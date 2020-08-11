Дружина екскандидата у президенти Білорусі Валерія Цепкало Вероніка записала відеозвернення до Світлани Тихановської, силовиків, білоруського народу та світової спільноти.

Відео опубліковане в соцмережах.

"Дорога Світлана, все ми бачили і чули твоє відеозвернення цього ранку. Хочу запевнити, що я особисто і Валерій Цепкало тебе підтримуємо. Ми розуміємо, що 9 серпня 2020 року Лукашенко програв президентські вибори, і єдиний легітимний в країні президент - це ти, Світлана Тихановська. Я знаю, якими брудними і мерзенними способами влада чинить тиск на нас: вони використовують дітей, чоловіків, рідних і близьких, щоб зняти з дистанції або дискредитувати в очах громадськості. Тільки влада не розуміє, що народ вже бореться не тільки за тебе, Світлана", - сказала Цепкало.

Вона наголосила, що, виходячи на протестні акції, люди борються за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей, борються проти фальсифікацій, підробок, знущань, принижень і образ з боку влади. Білоруси борються за вільні і чесні вибори.

"Лукашенко показав свої сині пальці, що вчепилися в трон і вже забруднені кров'ю білоруського народу. Його не зупиняють ні жінки, ні підлітки. У карателів в хід йдуть кийки, кулі, газ, вода, груба сила, побиття мирного беззбройного населення... Лукашенко нахабно бреше, що протестами в Білорусі керують з-за кордону або що інтернет, мобільний зв'язок у нас відключають з-за кордону. Нас обманювали протягом 26 років і зараз обман триває. Лукашенко просто хоче приховати злочини проти свого народу, геноцид білоруського народу від усього світового співтовариства", - додала Цепкало.

Вона закликала ОМОНівців та інших силовиків зупинтися.

"Кого ви захищаєте? Нелегітимного Лукашенко, який віддає вам усні накази? Ваше життя і свобода того варте? Як ви будете спати ночами? Як ви будете дивитися в очі вашим дітям і онукам? Як ви будете з цим далі жити? Невже Лукашенко всього цього дійсно вартий?", - сказала Цепкало.

"Я звертаюся до всієї світової спільноти: будь ласка, допоможіть зупинити те беззаконня, яке твориться в Білорусі. Допоможіть зупинити кровопролиття, визнайте Світлану в якості єдиного законоізбранного президента, допоможіть звільнити політв'язнів, допоможіть провести вільні і демократичні вибори. Будь ласка, допоможіть білоруському народові. Дякую", - додала вона.

Нагадаємо, 24 липня стало відомо, що Цепкало покинув Білорусь і поїхав до Москви разом з дітьми через побоювання бути затриманим. Водночас, його дружина залишилася в Білорусі та брала участь у виборчій кампанії кандидатки в Тихановської.

У Білорусі другий день тривають акції протесту і сутички їх учасників із співробітниками правоохоронних структур після того, як на виборах президента, за попередніми даними ЦВК республіки, нинішній президент Лукашенко набрав 80,08% голосів, а його основна суперниця Тихановська - 10,9%. По всій країні майже не працює інтернет, є перебої з доступом до ЗМІ, крім державних.

УМінську та в інших містах країни на вулицю вийшли десятки тисяч людей. Силовики проти них використовували світлошумові гранати, водомети і гумові кулі. Увечері 10 серпня МВС повідомило про першого загиблого. Відомство вважає, що чоловік нібито невдало намагався кинути в ОМОН вибуховий пристрій. Також повідомляли про 3 тис. затриманих.

Сьогодні вранці стало відомо, що опозиційна кандидатка Тихановська поїхала до Литви. Пізніше було оприлюднено її два відеозвернення. У першому вона, зокрема, заявляє, що прийняла рішення виїхати з республіки "абсолютно самостійно". У другому закликала своїх прихильників не протистояти міліції та більше не виходити на площі, щоб не наражати своє життя на небезпеку. При цьому, вона читала своє звернення з листка. Коли саме були записані ці відео - до від'їзду Тихановської чи після - невідомо.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Тихановська записала відеозвернення під тиском і пообіцяв сьогодні ж обговорити питання про надання їх політичного притулку з головою Європейської ради Шарлем Мішелем.