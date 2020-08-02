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Екскандидат у президенти Білорусі Цепкало виїхав з Росії в Україну

Раніше Цепкало покинув Білорусь і поїхав до Москви разом з дітьми через побоювання бути затриманим.

Екскандидат у президенти Білорусі Цепкало виїхав з Росії в Україну
Фото: Радіо Свобода

Колишній претендент на пост президента Білорусі, ексглава Парку високих технологій Валерій Цепкало залишив Росію.

Про це агентству "Інтерфакс" прес-секретар політика Олексій Урбан.

"Валерій Цепкало вже перебуває в Києві", - сказав він.

14 липня Центрвиборчком Білорусі не зареєстрував Цепкала кандидатом у президенти через недостатню кількість достовірних підписів за його висунення. 16 липня Цепкало подав до Верховного суду скаргу на відмову в реєстрації кандидатом у президенти. Верховний суд скаргу відхилив.

Також 14 липня Центральна виборча комісія в Білорусі відмовила в реєстрації кандидатом у президенти головному супернику чинного президента - Вікторові Бабарику. Офіційна причина полягає в невідповідності декларації про майно та участь іноземної організації в його передвиборній кампанії.

При цьому були зареєстровані кандидатами п'ятеро осіб: чинний голова держави Олександр Лукашенко, ексдепутатка Ганна Канопацька, голова партії БСДГ Сергій Черечень, співголови об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і дружина затриманого блогера Сергія Тихановського - Світлана Тихановська.

У в Мінську й інших білоруських містах пройшли стихійні акції на підтримку претендентів у президенти, яких Центрвиборчком не зареєстрував кандидатами.

24 липня стало відомо, що Цепкало покинув Білорусь і поїхав до Москви разом з дітьми через побоювання бути затриманим. Водночас дружина Цепкала залишилася в Білорусі та бере участь у виборчій кампанії кандидатки в президенти Світлани Тихановської.

Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.

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