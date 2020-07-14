У Білорусі влаштовують акції на підтримку незареєстрованих кандидатів у президенти

У вівторок увечері в Мінську й інших білоруських містах проходять стихійні акції на підтримку претендентів у президенти, яких Центрвиборчком не зареєстрував кандидатами. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Захід".

У Мінську люди вийшли на центральний проспект столиці - проспект Незалежності, але великих скупчень активістів не спостерігається. Учасники акцій стоять на тротуарі, періодично плескають у долоні. Протестувальників підтримують автомобілісти, сигналячи клаксонами.

Через деякий час ДАІ перекрила окремі ділянки проспекту.

Правозахисний центр "Весна" повідомляє про затримання учасників акції. Крім того, під час прямого ефіру затримали кореспондента білоруського бюро "Радіо Свобода" Алеся Пілецького. У соціальних мережах повідомляють про затримання журналістів декількох інших видань.

Аналогічні акції проходять у низці інших міст Білорусі - Бресті, Гомелі, Гродно.

Зазначимо, у вівторок Центрвиборчком Білорусі відмовився зареєструвати ексбанкіра Віктора Бабарика та ексголову Парку високих технологій Валерія Цепкало кандидатами в президенти. При цьому були зареєстровані кандидатами п'ятеро осіб: чинний голова держави Олександр Лукашенко, ексдепутатка Ганна Канопацька, голова партії БСДГ Сергій Черечень, співголови об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і дружина затриманого блогера Сергія Тихановського - Світлана Тихановська.

МВС Білорусі поширило попередження про неприпустимість участі в незаконних масових заходах і закликало жителів республіки проявити розум і мудрість, реагуючи на заклики збиратися на вулицях міст.

Вибори президента Білорусі мають відбутися 9 серпня.

Нагадаємо, раніше сьогодні Центральна виборча комісія в Білорусі відмовила в реєстрації кандидатом у президенти головному супернику чинного президента - Вікторові Бабарику. Офіційна причина полягає в невідповідності декларації про майно та участь іноземної організації в його передвиборній кампанії.

Бабарико вніс у ЦВК понад 367 000 підписів за своє висування кандидатом, однак дійсними були визнані тільки 165,7 тис.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вкрай негативно коментував намір Бабарика висуватися і порівнював його з "хряком, від якого будуть народжені мертві поросята".