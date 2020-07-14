Кулеба про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані: "Зарано стверджувати, що літак було збито внаслідок людської помилки"

Точну причину трагедії можна назвати тільки після всебічного розслідування.

Україна поки що не може погодитися з тим, що літак МАУ в Ірані було збито внаслідок людської помилки. Країна вимагає усебічного та неупередженого розслідування події, результати якого мають встановити точну причину трагедії.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив під час брифінгу 14 липня.

"Стверджувати, що літак було збито внаслідок людської помилки, зарано. Нав'язування інтерпретацій є помилковим. Збиття цивільного літака є протиправним діянням, Іран буде відповідати згідно з міжнародним правом", - зауважив міністр.

Кулеба підкреслив, що Україна наполягатиме, щоб Іран заплатив найвищу ціну.

"Ми отримали інформацію, що іранська сторона готова прибути з 20 по 30 липня для перемовин щодо компенсацій", - додав голова МЗС.

Він також повідомив, що участь у розшифровці "чорних скриньок" літака будуть брати експерти з України, США, Канади, Франції, Великобританії.

Нагадаємо, що пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Через три дні після катастрофи Іран визнав, що збив літак помилково, прийнявши його за крилату ракету. Відповідальність за аварію авіалайнера взяв на себе іранський військовий підрозділ Корпусу вартових Ісламської революції.

На початку липня Франція направила Україні запрошення приєднатися до розшифровки "чорних скриньок".

12 липня Іран заявив, що комплекс протиповітряної оборони нібито помилково збив лайнер тому, що був неправильно налаштований, оскільки напередодні його перемістили.

Іран наполягає, що через неправильні налаштування система помилково впізнала лайнер як об'єкт, що рухається з південно-західного напрямку в бік Тегерана. При цьому насправді літак вилітав з іранської столиці, а не наближався до неї.

У доповіді також зазначено, що між комплексом ППО і центром не відбувся обмін даними, оператор ідентифікував літак як ворожу ціль і, не отримавши відповіді від координаційного центру ППО, запустив першу ракету по літаку, а потім другу.