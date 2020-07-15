Кількість померлих від коронавірусу у світі перевищила 581 тис. осіб

Станом на ранок 15 липня у світі зареєстрували 217 917 заражень коронавірусом за добу, загальна кількість хворих - понад 13,4 млн.

Про це свідчать дані Worldometers.

Від ускладнень померли 581 317 осіб, одужали 7,8 млн.

Найбільше заражених від початку пандемії зареєстровано в США і Бразилії. Так, у США виявлено 3 млн 431 тис. 574 хворих, померли 136 тис. 466 осіб, вилікувалися понад мільйон осіб.

У Бразилії кількість інфікованих сягнула 1 млн 926 тис. 824 осіб, померли 74 тис. 133, вилікувалися понад 1,3 млн.

На третьому місці за кількістю хворих залишається Індія, де за минулу добу кількість зросла з 906 тис. 752 до 936 тис. 181 при 24 тис. 309 летальних випадків і 592 тис. одужалих.

РФ посіла четверте місце - інфікованих уже 937 487 осіб, а кількість смертей - 24 315.

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що ситуація з COVID-19 ставатиме "гіршою і гіршою".

За словами голови ВООЗ, реакції країн світу на пандемію COVID-19 можна описати за допомогою чотирьох сценаріїв, два з яких уже показали ефективність у боротьбі з епідемією.

До першої групи держав голова ВООЗ зарахував країни Південно-Східної Азії, Тихоокеанського регіону, Карибського басейну і Африки. "Лідери цих країн узяли контроль над ситуацією у свої руки і налагодили ефективну комунікацію з населенням щодо заходів, які слід вжити", - сказав він.

Другий сценарій - європейський, де "були масштабні спалахи, які були взяті під контроль завдяки сильному керівництву і населенню, котре дотримується основних заходів запобігання поширенню вірусу".

Третій варіант - країни спочатку вводили обмежувальні заходи, а потім послаблювали їх, що призвело до нових спалахів інфекції. "У кількох державах по всьому світу ми бачимо небезпечне збільшення числа випадків COVID-19", - заявив Гебреєсус.

За четвертим сценарієм пішли країни, де спостерігається різке зростання числа інфікованих. "Це відбувається в Америках, Південній Азії та кількох країнах Африки. Епіцентром COVID-19 залишаються Америки, де зареєстровано понад 50% усіх випадків", - зазначив голова ВООЗ.