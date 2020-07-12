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У США зафіксували рекордну кількість нових випадків ковіду за добу з початку пандемії

Принаймні 33 штати повідомили про збільшення рівнів зараження порівняно з минулим тижнем.

У США зафіксували рекордну кількість нових випадків ковіду за добу з початку пандемії
Фото: EPA/UPG

У США за добу зафіксовано рекордну кількість заражень коронавірусом від початку пандемії у березні – 66528.

Нині кількість інфікованих коронавірусом у США складає приблизно одну чверть від загальної кількості заражених у світі: 3,2 мільйона з 12,7 мільйонів осіб. Понад 134 тисячі осіб у США, інфікованих COVID-19, померли, передає Голос Америки.

Найбільше від другого спалаху пандемії потерпають західні та південні штати, зазначає видання.

Флорида повідомила про 10360 нових випадків зараження 11 липня. Близько 40 лікарень у штаті не мають достатньо ліжко-місць у відділеннях реанімації. Нині у лікарнях перебувають понад 7 тисяч хворих на коронавірус.

Конгресменка Донна Шалала заявила, що вірус вийшов з під контролю та попередила, що такі місця, як Маямі, наближаються до повторного закриття. В інтерв’ю CNN вона назвала ситуацію американською трагедією, розкритикувавши губернатора штату за те, що він не зробив обов’язковим носіння масок.

Загалом, за даними університету Джонса Гопкінса, принаймні 33 штати повідомили про збільшення рівнів зараження порівняно з минулим тижнем.

14 штатів мають стабільні показники. Лише три штати повідомляють про зниження кількості заражень.

США протягом тривалого часу лишаються лідерами із кількості захворілих та летальних випадків. Також ця країна займає перше місце за числом тих, хто одужав.

Перший випадок захворювання на коронавірус на території США був виявлений 20 січня, однак найбільших масштабів поширення хвороби набуло у березні.

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