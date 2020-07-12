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Сербія та Косово домовились про зустріч у Брюсселі

ЄС сподівається, що лідери підпишуть угоду про нормалізацію відносин.

Сербія та Косово домовились про зустріч у Брюсселі

Прем'єр-міністр Косово Авдулла Хоті і президент Сербії Александар Вучич у неділю, 12 липня, провели переговори в режимі відеоконференції. 

Діалог модерував глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель, який закликав обидві сторони продемонструвати "політичну сміливість", передає Німецька хвиля.

Метою переговорів була організація зустрічі лідерів віч-на-віч, яка запланована на 16 липня у Брюсселі.

Боррель повідомив, що ЄС виступає за підписання між Сербією та Косово угоди про нормалізацію відносин. Цей договір, за словами головного дипломата Євросоюзу, може мати вирішальне значення для європейської перспективи цих країн та безпеки і стабільності у регіоні.

Остання спроба діалогу між Сербією та Косово зірвалася 18 місяців тому. У рамках підготовки до особистих переговорів між лідерами країн 10 липня вже була проведена зустріч у форматі відеоконференції за участі Хоті, Вучича, Борреля, а також президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Анґели Меркель.

У лютому 1998 року між Сербією та її регіоном Косово спалахнув збройний конфлікт. Бойові дії були ініційовані косовськими албанцями, що прагнули до незалежності Косова і Метохії. 17 лютого 2008 року косовські албанці проголосили Республіку Косово. Україна незалежність Косова не визнає.

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