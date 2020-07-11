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Євросоюз розкритикував Туреччину за рішення перетворити Собор Софії у мечеть

Для вірян Ая-Софію відкриють 24 липня.

Євросоюз розкритикував Туреччину за рішення перетворити Собор Софії у мечеть
Собор Святой Софии
Фото: EPA/UPG

Євросоюз розкритикував Туреччину за рішення перетворити Собор Софії у Стамбулі на мечеть. Про це пише Німецька хвиля

Верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель під час виступу у Брюсселі 10 липня назвав рішення турецької Держради "гідним жалю".

Президент Греції Катерина Сакелларопулу вважає, що це "вкрай провокаційний акт, спрямований проти світової спільноти". За її словами, цей крок "жорстоко ображає історичну пам'ять, підриває цінність терпимості і отруює відносини Туреччини з усім цивілізованим світом".

Проти перетворення собору на мечеть виступила також влада Кіпру, держсекретар США Майк Помпео, глава РПЦ патріарх Кирило.

Дискусія про майбутнє храму Святої Софії в Стамбулі розпочалась після того, як 29 травня, в чергову річницю падіння Константинополя, в ньому відбулося читання Корану. 

Через тиждень президент Туреччини Реджеп Ердоган доручив вивчити можливість перетворення собору в мечеть. Турецький лідер повідомив, що Ая-Софія прийматиме вірян з 24 липня.

Собор Святої Софії був побудований у 537 році. Це був найбільший храм у християнському світі. За часів Османської імперії собор змінив свій статус на мечеть. Музейний статус храм отримав у 1934 році за ініціативою першого президента Туреччини Мустафи Кемаля Ататюрка. З 1985 року собор включено в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

В організації заявили, що "глибоко шкодують" про рішення Туреччини, і констатували, що з ними про це ніхто не радився.

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