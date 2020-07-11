Трамп звільнив від ув’язнення свого колишнього радника, який фігурував у "російській справі"

Президент США Дональд Трамп підписав указ про пом'якшення покарання своєму колишньому раднику Роджеру Стоуну, який був засуджений до тюремного терміну за дачу неправдивих свідчень у справі про втручання Росії в американські вибори у 2016 році. Про це повідомили у пресслужбі Білого дому.

"У світлі кричущих фактів і обставин, пов'язаних з його несправедливим переслідуванням, арештом і судовим процесом, президент вирішив пом'якшити вирок. Роджер Стоун вже і так сильно постраждав. До нього ставилися дуже несправедливо, як і до багатьох інших [фігурантів] цієї справи. Роджер Стоун тепер вільна людина", - йдеться у повідомленні.

У листопаді 2019 року Стоуна визнали винним у наданні неправдивих свідчень, протидії правосуддю та схилянні інших свідків до неправдивих свідчень.

Присяжні вважали доведеним те, що ексрадник збрехав про контакти з представником сайту WikiLeaks, які мали на меті отримання компромат на Демократичну партію. Захист Стоуна наполягав, що той нічого не отримав і закон не було порушено.

В лютому 2020 ексраднику Трампа оголосили вирок - 40 місяців позбавлення волі.

Стоун був одним з фігурантів розслідування американського спецпрокурора Роберта Мюллера, яке виявило спроби російської влади втрутитися в президентські вибори в США 2016 року, але не змогло довести змову передвиборчого штабу Трампа з РФ.