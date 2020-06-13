Минюст США опубликует расширенную версию доклада Мюллера по "российскому делу"

Министерство юстиции США согласилось к 19 июня опубликовать расширенную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Об этом 12 июня пишет агентство Bloomberg.

Сообщается, что Минюст намерен донести до общественности новые детали расследования.

По данным агентства, в расширенной версии будет представлено больше информации о действиях Роджера Стоуна, на протяжении целого ряда лет занимавшего пост советника Дональда Трампа.

Стоун, в частности, был осужден за дачу ложных показаний в Конгрессе США и за попытки повлиять на свидетеля. Его приговорили к 3,3 года лишения тюрьмы и штрафу в 20 тыс. долларов.

В предыдущем издании сведения о нем были скрыты, однако могут быть обнародованы теперь, когда рассмотрение его дела завершено. Минюст уже проинформировал о публикации федеральный суд столичного округа Колумбия.

Расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США велось в течение трех лет. В апреле 2019 года Минюст США опубликовал доклад специального прокурора Роберта Мюллера, в котором сообщалось, что предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, однако Россия все же пыталась вмешаться в выборы.

В частности, Мюллеру и его помощникам удалось установить, что российское Агентство интернет-исследований с помощью дезинформации пыталось разобщить американцев и таким образом повлиять на итоги выборов.

Также в докладе было указано, что почту соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон взломали связанные с Россией хакеры. В то же время связи между взломавшими ее переписку злоумышленниками и Трампом спецпрокурор не обнаружил.