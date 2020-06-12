Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО

Заявка была подана в январе 2020 года.

Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей (EOP) НАТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В январе 2020, выполняя поручение президента Владимира Зеленского, Украина подала заявку на участие в Программе расширенных возможностей НАТО.

"Потом было много дипломатии. Очень много дипломатии на всех уровнях. И вот это сработало. Мало кто верил, что нам удастся, но мы это сделали", - отметил Кулеба.

На сайте Североатлантического альянса сообщается, что Украина получит выгоду от специально разработанных возможностей для поддержки. Это включает в себя расширенный доступ к программам и упражнениям по взаимодействию, а также более широкий обмен информацией.

"Это решение признает значительный вклад Украины в миссии НАТО и демонстрирует неизменную приверженность Североатлантического союза своим партнерствам, несмотря на пандемию COVID-19", - сказала официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

Украина стала шестым партнером по расширенным возможностям НАТО наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях, представляющих взаимный интерес.

В Альянсе подчеркнули, что статус Украины как партнера по расширенным возможностям не предопределяет никаких решений относительно членства в НАТО.

"Союзники по НАТО продолжают поощрять и поддерживать Украину в ее усилиях по проведению реформ, в том числе в сфере безопасности и обороны, в отношении гражданского контроля и демократического надзора, а также в борьбе с коррупцией", - подытожили в НАТО.

Напомним, что участие в программе EOP даст возможность более оперативно обмениваться разведывательными данными с Североатлантическим Альянсом.

Кулеба сообщал, что если бы Украина была участницей программы, в случае со сбитым украинским самолетом в Иране Киев мог бы быстрее получить качественные разведывательные данные от союзников в НАТО.