Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Сергей Сивохо и старые-новые песни о мире
Сергей Сивохо и старые-новые песни о мире
Чиновники налоговой помогали ежемесячно выводить в "тень" 500 млн гривен, - СБУ (обновлено)
Чиновники налоговой помогали ежемесячно выводить в "тень" 500 млн гривен, - СБУ (обновлено)
Появилось видео, на котором видно попадание двух ракет в самолет МАУ
Появилось видео, на котором видно попадание двух ракет в самолет МАУ
В Кабмине опровергли слухи об отставке Гончарука
В Кабмине опровергли слухи об отставке Гончарука
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
В сеть слили запись прослушки Гончарука (обновлено)
Правительство России во главе с Медведевым подало в отставку
Правительство России во главе с Медведевым подало в отставку
Усик поддержал Ломаченко после видео с российским спецназом
Усик поддержал Ломаченко после видео с российским спецназом
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
Иранский тест на профнепригодность. Видеоблог Сони Кошкиной
ГлавнаяПолитика

Украина подала заявку на участие в программе расширенных возможностей НАТО

Участие в программе будет способствовать более оперативному обмену разведданными с Альянсом.

Украина подала заявку на участие в программе расширенных возможностей НАТО
Фото: nato.int

Украина официально подала заявку на участие в программе партнерства расширенных возможностей (EOP) НАТО. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба во время визита в штаб-квартиру НАТО, передает РБК-Украина.

По словам Кулебы, участие в программе EOP даст возможность более оперативно обмениваться разведывательными данными с Североатлантическим Альянсом.

"Сегодня я официально обратился в НАТО с просьбой начать официальное рассмотрение заявки Украины на получение статуса члена партнерства расширенных возможностей. Мы также проговорили очень много вещей, связанных с последующими реформами", - заявил Кулеба.

По его словам, если бы Украина была участницей программы, в случае со сбитым украинским самолетом в Иране Киев мог бы быстрее получить качественные разведывательные данные от союзников в НАТО.

Кулеба отметил, что некоторые государства-члены блока все еще рассматривают вопрос о том, нужно ли дать Украине этот статус. "Но руководствуются они политическими факторами, так как, в принципе, Украина отвечает всем критериям, необходимым для участия в этой программе", - сказал вице-премьер.

Напомним, осенью Украина заявила о желании стать участником программы партнерства расширенных возможностей НАТО. Власти Украины обратились в Североатлантический альянс с просьбой предоставить ей статус участника EOP.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также