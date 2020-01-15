НАТО не будет привлекаться к расследованию авиакатастрофы в Иране, но поддержит позицию Украины, - Кулеба

НАТО придерживается политической солидарности с Украиной по расследованию крушения в Иране пассажирского самолета МАУ, привлечения виновных к ответственности и выплаты компенсаций в соответствии с международными требованиями.

Об этом в ходе встречи с прессой в штаб-квартире НАТО заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ.

Он напомнил, что завтра в Лондоне состоится встреча министров иностранных дел стран, граждане которых погибли в результате авиакатастрофы украинского лайнера.

"Сегодня у меня был разговор с послами двух стран, представляющих участников завтрашней встречи. Сам Альянс не будет напрямую привлекаться к расследованию, потому что это не является функцией НАТО. Но Альянс в своем диалоге с иранскими партнерами будет настаивать на том же, на чем настаивает Украина: справедливое расследование, привлечение виновных к ответственности, выплата компенсаций в соответствии с международными требованиями. Здесь Альянс будет нашим союзником в осуществлении политического давления, в случае необходимости", - отметил Кулеба.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "МАУ" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью The Washington Post рассказал, что украинские расследователи еще до признания Ирана понимали, что самолет был уничтожен ракетой, но руководство страны предпочло придерживаться нейтральной и дипломатичной позиции.