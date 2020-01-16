Зеленский встретится с Дудой в Польше 27 января

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу с официальным визитом и проведет встречу с президентом Анджеем Дудой.

Об этом сообщает "Польское радио".

Отмечается, что Дуда 27 января, накануне 75-й годовщины освобождения бывшего нацистского концентрационного лагеря "Аушвиц-Биркенау", встретится с президентами Украины Израиля, Украины и Германии.

Также дипломаты обсуждают возможность проведения отдельных встреч с другими лидерами, которые приедут в Польшу.

Ранее в Институте Яд ва-Шем в Иерусалиме также пройдут памятные мероприятия. Там будут находиться президенты России и Франции, а также вице-президент США. Дуда уже заявил, что не примет участия в этой встрече, так как организаторы не запланировали его речь. Однако, среди выступающих будет президент РФ Владимир Путин, который в последние недели обвинил Польшу в сотрудничестве с Гитлером и в развязывании Второй мировой войны.

Напомним, на пресс-конференции 19 декабря, а впоследствии, 24 декабря на коллегии минобороны, Путин заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку власть уже не контролировала ситуацию. Он также утверждал, что Польша раньше сама была агрессором, захватив осенью 1938 года часть Чехословакии. Кроме того, Путин заявлял, что поводом к началу Второй мировой войны был не пакт Молотова-Риббентропа, а Мюнхенское соглашение 1938 года. Последнего довоенного посла Польши в Германии Юзефа Липского он назвал "сволочью и антисемитской свиньей".

МИД Польши выразил протест по поводу заявлений Путина и его попыток переписать историю. Также в министерство был вызван российский посол.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил с жестким заявлением в адрес президента РФ и подчеркнул, что агрессивные выпады Путина в плоскости истории не имеют ничего общего с историческим прошлым, а является попыткой скрыть последние проблемы и поражения России - неудачную попытку полного подчинения Беларуси, очередное продление санкций ЕС за аннексию украинского Крыма, поражение на переговорах в "нормандском формате", осложнения с реализацией проекта Nord Stream 2, а также отстранение российских спортсменов на четыре года от международных соревнований в связи с допинг-скандалом.