У Зеленского рассчитывают успешно завершить децентрализацию до конца года

Президент Владимир Зеленский отозвал поправки в Конституцию в части децентрализации власти (законопроект 2598), однако это не означает, что реформа откладывается - она будет завершена до конца года.

Об этом сообщила в Фейсбуке руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук.

"Сегодня утром у нас была встреча с президентом Зеленским, на которой присутствовал Давид Браун, Александр Корниенко, а также все заместители председателя фракции. Мы обсуждали законопроект №2598 о децентрализации, который был внесен на этой неделе в повестку дня. Зеленский прислушивался ко всем позициям. Особенно - к местному самоуправлению. Сегодня утром мы еще раз обменялись мнениями и президент решил отозвать законопроект №2598 и направить его на доработку", - напомнила она.

При этом Кравчук подчеркнула, что это не значит, что реформа откладывается.

"Это означает лишь то, что консультации с экспертами, исполнительной власти, местного самоуправления будут проходить еще более углубленно. Если требуется время для выработки лучшего решения, то для этого нет никаких препятствий. Но децентрализации будет успешно завершена, и это будет сделано в этом году", - добавила депутат.

Кравчук отметила, что вопрос децентрализации для Украины "очень деликатный", поэтому необходимо найти максимально сбалансированную ее модель, которая позволит создать общины, и при этом не нанести ущерба суверенитету и территориальной целостности страны.

"Мы заинтересованы в том, чтобы в Украине заработала действенная модель организации власти, при которой люди на местах станут полноправными хозяевами. Мы хотим не просто принять новый закон, а создать мощные стимулы для развития регионов. И очень важно, чтобы в этом у нас было полное взаимопонимание со всеми заинтересованными сторонами", - подчеркнула депутат.

Напомним, законопроект о децентрализации был внесен в Раду Зеленским 13 декабря прошлого года и был раскритикован как украинскими экспертами, так и западными партнерами.

Сегодня, 16 января Зеленский решил отозвать поправки в Конституцию в части децентрализации. При этом еще несколько дней назад глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал проведение 24 января внеочередного заседания Рады для старта этой реформы.