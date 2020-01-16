"Шуток быть не может, человек признает, что у него нет плана".

Бывшая представительница Кабинета министров в Верховной Раде Ирина Верещук считает, что премьер-министр Алексей Гончарук должен подать в отставку.

"После того, как мы утвердили план действий, у него есть годичный иммунитет. Мы не можем выразить ему недоверие и ставить этот вопрос на голосование в парламенте. Но у него есть возможность написать заявление самому", - сказала Верещук.

Она считает, что на записях прослушки, слитых в сеть 15 января, Гончарук расписался в некомпетентности, и этого нельзя оставить просто так.

"Он должен ощущать внутренне морально, готов ли он к этой должности или нет. Потому что никаких шуток уже быть не может, человек признает, что у него нет плана. А что тогда мы голосовали как план и стратегию?" - сказал Верещук.

Напомним, что Верещук была представительницей Кабинета министров в Верховной Раде, но после отказа поддержать земельную реформу ушла с этой должности.

В декабре 2019 года Верещук стала причиной драки в Верховной Раде, после того как один из депутатов "Слуги народа" предложил исключить ее из фракции за то, что она ходит на пророссийские телеканалы. Тогда за нее заступился Максим Бужанский, считающийся одним из депутатов из группы Коломойского.