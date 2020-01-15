Президент Владимир Зеленский посетил посольство Канады в Украине и почтил память канадских граждан, погибших в результате катастрофы самолета рейса PS752 «Международных авиалиний Украины» в Иране.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины сделал запись в книге памяти, которую разместили в посольстве у мемориальной таблички с именами жертв авиакатастрофы, информирует пресс-служба главы государства.

Фото: president.gov.ua

«Когда-то человечество изобрело самолеты. Когда-то человечество изобрело оружие. Но сможет ли когда-то человечество изобрести действенный способ, чтобы защитить себя от своих же творений? И сможет ли когда-то человечество изобрести слова, которые смогли бы описать нашу общую невыносимую боль из-за трагедии сбитого «Боинга-737»?» – написал президент Украины.

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский отметил, что исторически Украина и Канада имеют много общего, а сейчас две дружественные страны, к сожалению, объединяет и общее горе.

«Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан Канады и Украины. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших граждан других государств – Ирана, Швеции, Великобритании и Афганистана. Вечная память погибшим!» – написал он в книге памяти.

В ходе общения с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Ларисой Галадзой глава государства выразил соболезнования канадскому народу в связи с трагедией.

Фото: president.gov.ua

Ранее сегодня Владимир Зеленский встретился с родными погибших украинских граждан и пообещал, что государство будет оказывать им поддержку.