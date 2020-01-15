Иран не передаёт чёрные ящики Украине, - замгенпрокурора

Иран должен был отправить в Украину чёрные ящики до 15 января включительно.

Иран не передаёт чёрные ящики Украине. Без них установить все причины трагедии самолета МАУ будет невозможно. Об этом на заседании Комитета ВР по вопросам национальной обороны, безопасности и разведки заявил заместитель генпрокурора Виктор Трепак, передаёт корреспондент LB.ua.

«Кто причастен (прим.: к трагедии украинского самолёта в Иране) и что нам известно? Без анализа чёрных ящиков, без доступа нашей стороны к материалам дела, к месту событий, установить все причины будет невозможно... Поэтому в рамках международного права украинская сторона уже обратилась к Ирану о допуске украинских следователей... Ключевая вещь. Пока что ответа о допуске нашей стороны мы не получили», - заявил он.

С его слов, на данный момент уже идентифицировано 4 тела погибших украинцев. Процесс продолжается и должен закончиться 19 января.

«Также мы будем инициировать создание международной группы для участия в общем расследовании совместно с нашими иностранными партнерами», - добавил Трепак.

В свою очередь, Полина Чиж из Департамента ГПУ по внешним связями сообщила, что ранее по предварительной договоренности, Иран должен был отправить в Украину чёрные ящики до 15 января включительно для их расшифровки в украинской лаборатории.

«Однако состоянием на сегодня иранская сторона чёрные ящики не передаёт. Поэтому украинская сторона повторно направила обращение к Ирану о передаче чёрных ящиков и о допуске».

По словам Чиж, появилась информация о том, что Иран собирается передать чёрные ящики Франции. Однако в ответ на вопрос украинской стороны Франция этот факт не подтверждает.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "МАУ" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из семи стран, в том числе 11 украинцев (девять членов экипажа и две пассажирки).

Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, приняв его за крылатую ракету. Ответственность за крушение авиалайнера взяло на себя иранское военное подразделение Корпус стражей Исламской революции.

10 января министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина получила доступ к "черным ящикам" потерпевшего крушение самолета МАУ.