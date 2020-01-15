Украина определила три следующих участка отведения войск – Зеленский в телефонном разговоре с Меркель

Он также сообщил, что сейчас формируются новые списки для обмена.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, во время которого сообщил, что украинская сторона уже определила три дополнительных участка отведения сил и средств.

Также украинский президент подчеркнул, что сейчас формируется новый список удерживаемых лиц для освобождения, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

По его словам, на ближайших консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске, которые запланированы на 16 января, украинская сторона будет работать над дополнительными мероприятиями для полного прекращения огня.

Помимо этого, стороны обсудили крушение украинского самолета в Иране. Зеленский сообщил Меркель, что с первых дней на месте катастрофы работали украинские специалисты, сейчас там остаются те из них, кто занимается идентификацией и репатриацией тел погибших и вопросами черных ящиков.

Украинский президент призвал Германию политически содействовать в вопросе привлечения к ответственности виновных в сбитии самолета и компенсаций семьям погибших и авиакомпании.

Помимо этого, стороны обсудили достигнутые договоренности о транзите газа через территорию Украины.

"Ангела Меркель отметила, что следующим заданием является обеспечение инвестиций в украинскую ГТС для повышения ее конкурентоспособности", – сообщили в пресс-службе ОПУ.

Напомним, "нормандская четверка" договорилась об обмене пленными в формате "всех на всех" до конца 2019 и разведении еще в трех точках. Об этом говорилось в коммюнике по итогам саммита. "Четверка" выступила за установление полного и всеобъемлющего прекращения огня до конца прошлого года.