Путин хочет закрепить приоритет Конституции РФ над международными решениями

Международные решения в РФ будут действовать, если не противоречат ее Конституции.

Президент РФ Владимир Путин намерен закрепить приоритет российской Конституции над международными договорами и решениями. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на его послание Федеральному собранию.

Значительную часть своего выступления Путин посвятил изменениям в российскую Конституцию.

"Необходимо внести изменения, которые гарантируют приоритет Конституции. Это означает буквально следующее: требования международных договоров и решения международных органов могут действовать только в той части, когда они не противоречат нашей Конституции", - заявил он.

Также он предложил закрепить в Конституции РФ запрет депутатам, чиновникам и судьям иметь иностранное гражданство; норму о том, что минимальная зарплата не может быть ниже прожиточного минимума; расширение полномочий парламента в назначении правительства; статус президентской республики и т.д.

Напомним, в декабре на итоговой пресс-конференции в Москве Путин заявил, что считает Причерноморье "исконно русской территорией", с которой надо "разобраться".

"В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой: "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельской территорией", - сказал он.