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Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
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Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"

Президент РФ назвал "решении Ленина" о создании СССР "странноватым" и пообещал разобраться.

Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Владимир Путин
Фото: EPA/UPG

Президент России Владимир Путин считает Причерноморье "исконно русской территорией", с которой надо "разобраться".

Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции в Москве.

"В ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой: "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельской территорией", - сказал Путин.

Говоря о "решении Ленина" о создании СССР, Путин назвал его "странноватым" и пообещал разобраться.

"Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся", - сказал российский президент. 

Советский Союз был образован в 1922 году с подписанием соответствующего договора. Владимир Ленин был одним из создателей и первым руководителем СССР. После распада Союза в 1991 году Россия заявила, что считает себя его правопреемницей.

Путин неоднократно называл распад Советского Союза "крупнейшей катастрофой века" и объяснял это "подрывной" деятельностью Ленина - по его мнению, "вождь революции заложил атомную бомбу под здание, которое называется Россией".

По данным прошлогоднего соцопроса, число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло максимума за 10 лет.

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