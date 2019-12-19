СМИ назвали имя умершего возле Национального банка мужчины
СМИ назвали имя умершего возле Национального банка мужчины
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
"Газпром" готов вернуть "Нафтогазу" $3 млрд, но не деньгами и не газом, - "УН"
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Полиция обнародовала подробности выноса мины из дома главного подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Путин назвал часть Украины "исконно русскими территориями"
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Депутаты "забетонировали" свою неприкосновенность, - "Голос"
Депутаты "забетонировали" свою неприкосновенность, - "Голос"
Боевики "ЛНР" приняли "закон о границе" с претензией на всю Луганскую область
Боевики "ЛНР" приняли "закон о границе" с претензией на всю Луганскую область
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
В Кропивницком произошел бунт заключенных СИЗО (обновлено)
Вопрос земли снят с повестки Рады до Нового года
Вопрос земли снят с повестки Рады до Нового года
ГлавнаяОбществоВойна

​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"

"Что касается наемников, - там есть и французы и немцы..."

​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"
Владимир Путин
Фото: EPA/UPG

Президент России Владимир Путин утверждает, что военная техника на оккупированных территориях Украины могла быть поставлена государствами, "которые симпатизируют ОРДЛО".

Об этом он рассказал на очередной итоговой пресс-конференции.

Комментируя наличие на Донбассе танков и тяжелой артиллерии, Путин заявил, что во многих "горячих точках" мира происходят различного рода конфликты и боевые действия с применением артиллерии и другого оружия.

"Откуда они его берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на это ваше внимание. Что касается наемников, - там есть и французы и немцы... Давайте разбираться с этими наемниками, но они не составляют основу этих формирований", - сказал Путин.

Напомним, в 2017 году Суд Европейского союза признал поставки российского оружия на украинский Донбасс.

Россия же всегда утверждала, что боевики ОРДЛО не получают вооружения из РФ, а "находят его самостоятельно". "Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса и оказалась у повстанцев",- заявлял представитель российской делегации в Международном суде ООН в Гааге.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также