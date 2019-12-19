​Путин заявил, что военную технику "ЛДНР" поставляют "симпатизирующие страны"

"Что касается наемников, - там есть и французы и немцы..."

Президент России Владимир Путин утверждает, что военная техника на оккупированных территориях Украины могла быть поставлена государствами, "которые симпатизируют ОРДЛО".

Об этом он рассказал на очередной итоговой пресс-конференции.

Комментируя наличие на Донбассе танков и тяжелой артиллерии, Путин заявил, что во многих "горячих точках" мира происходят различного рода конфликты и боевые действия с применением артиллерии и другого оружия.

"Откуда они его берут? Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на это ваше внимание. Что касается наемников, - там есть и французы и немцы... Давайте разбираться с этими наемниками, но они не составляют основу этих формирований", - сказал Путин.

Напомним, в 2017 году Суд Европейского союза признал поставки российского оружия на украинский Донбасс.

Россия же всегда утверждала, что боевики ОРДЛО не получают вооружения из РФ, а "находят его самостоятельно". "Большая часть этих запасов была оставлена в шахтах Донбасса и оказалась у повстанцев",- заявлял представитель российской делегации в Международном суде ООН в Гааге.