Допомога Яні Дугарь

Ми маємо досить успішний досвід публічного крауфандінгу в справі боротьбі за право на збройний захист.
Нами вже зібрані достатні докази, щоб бути твердо переконаними в непричетності Яни Дугарь до #справаШеремет. Проте стоїть задача використати такі докази для притягнення до відповідальності посадовців за вигаданими звинуваченням і маніпуляціями з кримінальним провадженням.
На найближчий час витрати будуть дуже суттєвими (крім покриття безпосередніх витрат часу адвокатів в процесі, необхідно проїхати ледь не всю Україну для запису свідчень людей, які працювали з Яною в червні-липні 2016 року, зібрати фотографії і документи, провести рецензії на існуючі експертизи і замовити власні тощо).
Контролювати надходження і витрати будуть Оксана Корчинська, Яна Зінкевич та Вікторія Вагнер.
Ще раз реквізити 5169330521003290.