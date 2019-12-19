Допомога Яні Дугарь

Тож вирішили її реалізувати через окремий рахунок Об'єднанням, за яким буде надаватися звіт людям, які мають достатній авторитет та репутацію, і фактично залучають адвокатів на такі процеси.

Друзі, давно назріла ідея зробити централізований рахунок для витрат на правову допомогу нашим волонтерам, медикам, військовим за необґрунтованими звинуваченнями та захисту презумпції невинуватості вцілому.

Фото: facebook/Яна Дугарь Яна Дугарь

Ми маємо досить успішний досвід публічного крауфандінгу в справі боротьбі за право на збройний захист.

Нами вже зібрані достатні докази, щоб бути твердо переконаними в непричетності Яни Дугарь до #справаШеремет. Проте стоїть задача використати такі докази для притягнення до відповідальності посадовців за вигаданими звинуваченням і маніпуляціями з кримінальним провадженням.

На найближчий час витрати будуть дуже суттєвими (крім покриття безпосередніх витрат часу адвокатів в процесі, необхідно проїхати ледь не всю Україну для запису свідчень людей, які працювали з Яною в червні-липні 2016 року, зібрати фотографії і документи, провести рецензії на існуючі експертизи і замовити власні тощо).

Контролювати надходження і витрати будуть Оксана Корчинська, Яна Зінкевич та Вікторія Вагнер.

Ще раз реквізити 5169330521003290.