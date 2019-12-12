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Аваков: задержаны фигуранты дела об убийстве Павла Шеремета

В их числе - музыкант Андрей "Riffmaster" Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко.

Фото: Макс Левин

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве Павла Шеремета.

"Только что Нацполиция задержала и с согласия ГПУ объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела!" - говорится в фейсбуке Авакова.

Он заявил, что о деталях операции расскажут вечером в четверг.

Примерно в это же время известный украинский музыкант, контрактник Андрей "Riffmaster" Антоненко в фейсбуке написал, что ему "предъявляют убийство Шеремета".

Андрей Антоненко
Фото: Karabas Live
Андрей Антоненко

Кроме того, адвокат Влад Дорош в фейсбуке сообщил о предъявлении подозрения волонтеру, врачу Юлии Кузьменко.

Обновление 16:40. Антоненко рассказал журналистам, что ему вменяют организацию преступной группы, которая убила Шеремету.

"Якобы я организовал группу по убийству Шеремета. Я услышал свою фамилию в организации убийства, изготовлении взрывчатки, еще чего-то", - рассказал музыкант, который сейчас служит в Вооруженных силах. Он отказался подписывать подозрение и вызвал адвокатов.

Полиция во дворе дома Антоненко
Фото: Макс Левин
Полиция во дворе дома Антоненко

Фото: Макс Левин

Фото: Макс Левин

Антоненко - слева с телефоном
Фото: Макс Левин
Антоненко - слева с телефоном

По словам Антоненко, в группу, по версии следствия, входят "я, госпожа [волонтер Юлия] Кузьменко, это детский сосудистый хирург, третьего человека я не знаю".

"Я сначала подумал, что шутка, оказалось не шутка", - заявил он.

Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

В июле 2018 года первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что следствие "установило личность, которая может быть причастна к убийству журналиста, но пока ее не идентифицировало".

В декабре 2018 генпрокурор Юрий Луценко заявил, что круг подозреваемых в убийстве Шеремета сузился до нескольких сотен.

В ноябре 2019 года стало известно, что к делу могут быть причастны супруги Владислав Грищенко (Буча) и Инна Грищенко (Пума).

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х - 2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", а также на радио "Вести".

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