Зеленский поговорил по телефону с новой главой Еврокомиссии

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Лидеры продолжили обсуждение актуальных вопросов повестки дня Украина - ЕС.

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский проинформировал главу Еврокомиссии об итогах саммита в "нормандском формате", который состоялся 9 декабря в Париже, и подчеркнул важность выполнения Россией достигнутых договоренностей.

Урсула фон дер Ляен приветствовала усилия украинской стороны по возобновлению переговоров и результаты встречи.

"Отдельное внимание собеседники уделили вопросу обеспечения бесперебойного транзита газа по газопроводам Украины и перспективам заключения нового соглашения с Российской Федерацией. Договорились продолжить соответствующую работу, в частности при поддержке нового состава Еврокомиссии в трехстороннем формате", - отмечается в сообщении.

В контексте достижения договоренностей с Международным валютным фондом по новой программе расширенного финансирования Зеленский и Урсула фон дер Ляйен согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша в объеме 500 млн евро.

Зеленский также предложил найти пути для скорейшего подписания соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.

Напомним, 3 декабря Зеленский провел телефонный разговор с Урсулой фон дер Ляйен, в котором поздравил ее с началом работы нового состава Еврокомиссии и пожелал успехов в реализации определенных приоритетов. Также президент заверил главу Еврокомиссии в неизменности евроинтеграционного курса Украины.