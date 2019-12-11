Российский ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" с Зеленским

Российский телеканал ТНТ убрал из телеэфира украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором исполнил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишет российская газета Ведомости.

Первые три серии были показаны в эфире принадлежащего "Газпром медиа" канала в среду, 11 декабря. Ранее в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19:00 до 20:30 12 и 13 декабря. Теперь в это время покажут сериалы "Интерны" и "СашаТаня".

"Очевидно, канал очень быстро менял программу – даже на 22:00 мск в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны разные замены для "Слуги народа". В одной это были сериалы "Полярный" и "СашаТаня", а в другой – "Интерны" и "СашаТаня"", - отмечает издание.

Представитель ТНТ заявил, что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий "Слуги народа" в эфире. Анонс ТНТ о ежедневном показе "Слуги народа" в эфире представитель канала назвал "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы".

По словам представителя ТНТ, весь сезон сатирической комедии будет доступен в онлайн-кинотеатре PREMIER с 12 декабря. Однако вечером 11 декабря никаких упоминаний о сериале на этой платформе не было.

Как сообщалось, 11 декабря из трансляции первой серии "Слуги народа" на центральные регионы России вырезали шутку про президента России Владимира Путина. При этом в восточных регионах, где из-за разницы во времени премьера состоялась раньше, эту шутку показали.

По сюжету новоизбранный президент Украины Василий Голобородько, роль которого исполняет Зеленский, выбирает дорогие часы и костюм, положенные ему по статусу. Премьер-министр подсказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, произнося ее название как "хубло". Герой Зеленского удивляется: "Путин – хубло?"