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Принадлежащий "Газпрому" российский канал покажет сериал с Зеленским в главной роли

ТНТ запускает в эфир "Слугу народа".

Принадлежащий "Газпрому" российский канал покажет сериал с Зеленским в главной роли
Фото: Слуга Народа/Facebook

Российский телеканал ТНТ 11 декабря начинает показ сериала "Слуга народа", главную роль в котором исполнил действующий президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом пишет российская газета Ведомости.

ТНТ запустит сериал через два дня после первой личной встречи Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

"Ведомости" отмечают, что это один из самых успешных сериалов в истории украинского телевидения.

В нем Зеленский играет учителя истории Василия Голобородько, который становится президентом страны. Представитель ТНТ подчеркнул, что в случае с Зеленским "сценарий стал жизнью".

В России права на показ "Слуги народа" приобрел "Яндекс".

Напомним, сериал производства компании Зеленского "Квартал- 95" состоит из трех сезонов – всего 51 серия. Премьера состоялась в ноябре 2015 г., премьера третьего сезона состоялась перед президентскими выборами. В центре сериала история про обычного учителя истории Василия Голобородько (его и сыграл Зеленский), который на волне популярности видеоролика с ним в интернете становится президентом Украины.

Ранее права на трансляцию сериала купили эстонский телеканал ETV+, казахский "31 канал". В 2016 г. права на его показ купил Netflix.

Студия "Квартал-95", по данным СМИ, продолжает работать в России, хотя Зеленский формально покинул проект - его имя исключили из списка учредителей. Кроме того, и "Яндекс", и "Кинопоиск" с 2017 года включены в список компаний, подпадающих под санкции за вторжение России в Украину, ведение боевых действий на Донбассеи оккупацию Крыма.

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