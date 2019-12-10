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"Коммюнике выглядит лучше, чем я надеялась", - Зеркаль об итогах нормандской встречи

"Состоялся даже обмен мнениями по газу, который не привел ни к какой зраде".

"Коммюнике выглядит лучше, чем я надеялась", - Зеркаль об итогах нормандской встречи
Фото: Макс Левин

Бывшая замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль прокомментировала итоги встречи в "нормандском" формате, которая накануне состоялась в Париже.

Главной позитивной новостью стало то, что нормандский саммит не привел ни к какой "зраде", заявила Зеркаль в эфире телеканала Прямой.

"Наиболее положительное - это то, что состоялся даже обмен мнениями по газу, который не привел ни к какой зраде. Это очень положительно. На мой взгляд, очень положительно то, что "Нафтогаз" смог озвучить самому Путину результат Стокгольмского арбитража, и что это не политическое решение, его надо выполнять, и ничто не помешает Украине требовать от России компенсацию за убытки, которые причинил "Газпром" в Украине", - сказала экс-замглавы МИД.

Зеркаль отметила, что итоговое коммюнике встречи выглядит лучше, чем она ожидала.

"Из позитива еще могу сказать, что фактически коммюнике выглядит лучше, чем я надеялась. Из негатива могу сказать, что фиксация "формулы Штайнмайера" уже в коммюнике для меня выглядит немного слишком. Но я так понимаю, что это был компромисс, на который пошли сознательно", - заявила она.

Напомним, 9 декабря в Париже встретились лидеры "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия). Президент Владимир Зеленский на встрече согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе, а также обмен пленными в формате "всех согласованных на всех согласованных".

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