Президент Владимир Зеленский возвращается в Украину после участия в саммите лидеров стран "нормандской четверки" в Париже.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Возвращаемся. Домой, в Украину, к жене, к детям", - написал Зеленский.

Президент также опубликовал фото из самолета.

Напомним, 9 декабря в Париже встретились лидеры "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия). Президент Владимир Зеленский на встрече согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе, а также обмен пленными в формате "всех согласованных на всех согласованных". По словам президента, в рамках этого обмена "72 человека могут приехать домой".

Подробнее о результатах встречи читайте в материале LB.ua "Игра в хорошего Путина. Итоги «нормандского саммита»"