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ВСП не уволил, а объявил строгий выговор судье ОАСК Аблову

Аблов известен как фигурант "пленок Вовка".

ВСП не уволил, а объявил строгий выговор судье ОАСК Аблову
Євген Аблов
Фото: Youtube

Высший совет правосудия решил не увольнять судью Окружного административного суда Киева Евгения Аблова, а объявил ему строгий выговор с лишением надбавок к зарплате в течение трех месяцев.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

Отмечается, то 10 декабря ВСП рассмотрел жалобу Аблова на решение Второй Дисциплинарной палаты ВСП от 8 апреля 2019 года о привлечении его к дисциплинарной ответственности, решил изменить решение и применить к судье дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора с лишением права на получение доплат к должностному окладу судьи в течение трех месяцев.

"Докладчик - член ВСП Владимир Говоруха проинформировал, что дисциплинарное дело в отношении Аблова было открыто на основании жалобы Бутко К.Т. на действия судьи Аблова Е.В. при рассмотрении дела по иску общественной организации в Национальный антикоррупционного бюро и на основании жалобы Маселко Р.А. на действия указанного судьи во время оказания интервью телеканалу «Право ТВ». Жалобщики указывали на несоблюдение судьей Абловым правил судейской этики и стандартов поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду, допущенные судьей поведения, порочащего звание судьи", - отмечается в сообщении.

Решением Второй Дисциплинарной палаты ВСП от 8 апреля 2019 года Аблова привлекли к дисциплинарной ответственности и применили к нему взыскание в виде внесения представления об увольнении. Аблов это решение оспорил.

Напомним, в апреле ВСП отстранил от осуществления правосудия судью ОАСК Аблова. Он работает в ОАСК с 2010 года, занимает должность заместителя главы суда. В 2012 году Аблов был избран на должность судьи бессрочно.

Аблов известен своими решениями против участников Революции Достоинства и фигурировал в так называемых "пленках Вовка". несколько месяцев назад Национальное антикоррупционное бюро вместе с Управлением спецрасследований Генпрокуратуры провели обыски в помещении ОАСК. Правоохранители расследовали действия эксс-главы админсуда Павла Вовка и его коллег - судей ОАСК Аблова и Игоря Погрибниченка, а также судьи Суворовского райсуда Одессы Ивана Шепитко.

По данным следствия, Вовк якобы из-за нежелания проходить тестирование в Высшей квалификационной комиссии судей препятстсовал деятельности отдельных ее членов. Сейчас всем фигурантам по фактам вмешательства в деятельность ВККС и принятия неправосудных решений объявлены подозрения.

Также НАБУ опубликовало записи разговоров судьи Вовка. В ноябре Шевченковский райсуд Киева отказался продлить сроки досудебного расследования в производстве, поэтому Генпрокуратура решила передать дело в суд.

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