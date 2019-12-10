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Активист "Революционных правых сил" получил пять лет условно за создание парамилитарной организации

Юрий "Кий" Заболотный снова предстал перед судом.

Активист "Революционных правых сил" получил пять лет условно за создание парамилитарной организации
Фото: facebook.com

Святошинский районный суд Киева 5 декабря вынес приговор по делу о создании незаконного парамилитарного формирования "Украинская народная армия", о выявлении которого в марте сообщила Служба безопасности Украины.

Об этом говорится в материалах судебного реестра.

"УНА" была создана по результатам съезда т.н. "Первого национального украинского конгресса", который прошел 24-26 мая 2018 года в пражской гостинице "Кристалл". В нем приняли участие около 300 радикалов, недовольных ситуацией в Украине.

Они объявили Верховную Раду, Генеральную прокуратуру и МВД преступными организациями и провозгласили "ПНУК" новым законодательным органом Украины, в состав которого должны входить народный трибунал (суд), тайная экзекьюта (спецслужба) и конституционно-уголовная комиссия (орган следствия).

Тогда же было принято решение создать собственные военные формирования "Украинская повстанческая армия" ("УПА" - с дислокацией за рубежом) и "Украинская национальная армия" ("УНА" - с дислокацией в Украине).

В Украине процесс создания "УНА" возглавил гражданин Украины, представитель т.н. "Революционных правых сил" Юрий Заболотный (Кий), который ранее неоднократно задерживался за незаконное хранение оружия и ограбления, а в 2017 году получил два года условно за призывы к свержению конституционного строя.

Он возглавил Второй легион УНА "Центр" с штабом в Киев и в период с 10 июня 2016 года по 28 марта 2019 года занимался его созданием "с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине".

В ходе следствия Юрий Заболотный признал вину, пошел на сделку с прокурором и получил по ч.1 ст.14 ч.1 ст.109 и ч.3 ст.109 (покушение и действия, направленные на свержение власти) Уголовного кодекса пять лет условно с испытательным сроком три года.

Вторая обвиняемая - Ольга Тартасюк, руководитель аналитического центра службы безопасности киевского легиона "УНА" - получила по ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием) и ч.4 ст.358 (подделка документов) год и два месяца условно с испытательным сроком один год.

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