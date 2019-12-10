Активист "Революционных правых сил" получил пять лет условно за создание парамилитарной организации

Святошинский районный суд Киева 5 декабря вынес приговор по делу о создании незаконного парамилитарного формирования "Украинская народная армия", о выявлении которого в марте сообщила Служба безопасности Украины.

Об этом говорится в материалах судебного реестра.

"УНА" была создана по результатам съезда т.н. "Первого национального украинского конгресса", который прошел 24-26 мая 2018 года в пражской гостинице "Кристалл". В нем приняли участие около 300 радикалов, недовольных ситуацией в Украине.

Они объявили Верховную Раду, Генеральную прокуратуру и МВД преступными организациями и провозгласили "ПНУК" новым законодательным органом Украины, в состав которого должны входить народный трибунал (суд), тайная экзекьюта (спецслужба) и конституционно-уголовная комиссия (орган следствия).

Тогда же было принято решение создать собственные военные формирования "Украинская повстанческая армия" ("УПА" - с дислокацией за рубежом) и "Украинская национальная армия" ("УНА" - с дислокацией в Украине).

В Украине процесс создания "УНА" возглавил гражданин Украины, представитель т.н. "Революционных правых сил" Юрий Заболотный (Кий), который ранее неоднократно задерживался за незаконное хранение оружия и ограбления, а в 2017 году получил два года условно за призывы к свержению конституционного строя.

Он возглавил Второй легион УНА "Центр" с штабом в Киев и в период с 10 июня 2016 года по 28 марта 2019 года занимался его созданием "с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине".

В ходе следствия Юрий Заболотный признал вину, пошел на сделку с прокурором и получил по ч.1 ст.14 ч.1 ст.109 и ч.3 ст.109 (покушение и действия, направленные на свержение власти) Уголовного кодекса пять лет условно с испытательным сроком три года.

Вторая обвиняемая - Ольга Тартасюк, руководитель аналитического центра службы безопасности киевского легиона "УНА" - получила по ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием) и ч.4 ст.358 (подделка документов) год и два месяца условно с испытательным сроком один год.