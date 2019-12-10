​Антикоррупционный суд взялся за дело "сахарного прокурора"

Хищение сахара со складов Аграрного фонда раскрыли больше трех лет назад.

Высший антикоррупционный суд провел подготовительное судебное заседание по делу так называемого "сахарного прокурора" Александра Колесника.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Это старое дело 2016 года в отношении бывшего заместителя Киевской области Александра Колесника, экс-чиновника Государственной исполнительной службы по Черкасской области Виталия Бондаря и предпринимателя Виталия Панфьорова.

По версии следствия, в период с июля 2015 по февраль 2016 года руководители субъектов хозяйствования при содействии работников органов и Государственной исполнительной службы совершили хищение сахара-песка на складах "Аграрного фонда" на сумму 211,65 млн гривен.

Колеснику инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч.2 ст.343 (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Также экс-чиновника Государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Черкасской области подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса.

Руководителю предприятия инкриминируют преступление, предусмотренное ч.5 ст.191. Раньше вменяли и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса, но эта статья уже декриминализирована.

Следующее заседание - 11 декабря в 9:30