Партию "Слуга народа" финансировали фирмы с орбиты Мангера - Bihus.info

Печатки и чековые книжки этих компаний нашли дома у советника главы Херсонского облсовета.

В третьем квартале 2019 года донорами партии "Слуга народа" стали фирмы, чьи печатки нашли дома у Олега Семенова - советника главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, фигуранта дела о нападении на активистку Екатерину Гандзюк. Также политсилу финансировали компании с признаками фиктивности, говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

За июль, август и сентябрь текущего года донорами СН стали 12 физлиц и 30 фирм. Все вместе они перечислили 100 млн гривен.

Почти 20% суммы приходится на шесть компаний - "Агро Ленд", "Веб-Ротор", "Леонол", "Саквояж-ЮТ", "Артинвестбуд" и "ФГ "Экопиведень". Они зарегистрированы в разных частях страны, но их печатки и чековые книжки во время обыска нашли в Херсоне в квартире советника Мангера Олега Семенова.

Фото: bihus.info

Сам Мангер журналистам заявил, что к финансовым делам Семенова отношения не имеет.

"Он у меня советник на общественных началах. А по поводу его бизнеса и финансовых дел я вообще не забочусь", - заявил глава Херсонского облсовета.

По данным расследователей, большинство фирм-доноров "Слуги народа" имеют признаки фиктивности, а их собственники - повара и грузчики.

Напомним, 25 ноября подозреваемому в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк - главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру - почти в два раза уменьшили залоговую сумму.

Адвокаты Мангера настаивали на уменьшении залоговой суммы в связи с переквалификацией дела с заказа убийства на заказ нанесения тяжких телесных повреждений. Они просили снизить ее с 2,5 млн гривен до 148 000 грн.