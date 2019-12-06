​Новая группа "Доверие" допускает поддержку инициатив Зеленского

Новая депутатская группа "Доверие" допускает поддержку инициатив президента Владимира Зеленского.

Об этом в комментарии LB.ua рассказал глава группы Олег Кулинич.

"Над созданием группы мы работали где-то месяц. В сессионном зале среди мажоритарщиков, а у нас в группе исключительно такие, велись разговоры о необходимости создания именно группы, чтобы у нас было больше возможностей (участие в заседаниях согласительного совета, право выступления с трибуны от имени группы, участие в совещаниях во главе со спикером и главами фракций, - ред.). Нам нужна была площадка с юридическим статусом, чтобы нас слышали", - отметил он.

Кулинич также отметил, что название группы выбрали, "учитывая тот факт, что на последних выборах без доверия граждан победить было нельзя... Когда депутата избирают не просто от президентской силы, которая имела наибольшую поддержку, то это уже говорит об огромном уровне поддержки со стороны граждан и доверии к такому депутату".

Кулинич анонсировал, что сегодня Аппарат Рады обнародует официальный полный список группы из 17 человек.

Относительно возможного сотрудничества с провластной фракцией "Слуга народа", Кулинич подчеркнул: "все решения мы будем принимать самостоятельно в группе по тому или иному голосованию. Соответственно, все инициативы, которые исходят от президента, направленные на становление и развитие нашего государства, улучшение экономического состояния, будут нами поддерживаться. Мы будем их поддерживать. Но обязательно будем советоваться с людьми, которые нам доверяют".

Он также добавил, что у новой группы нет конфликта с депутатской группой "За будущее". "У нас нет конфликта интересов... там тоже мажоритарщики, мы постоянно общаемся. Не знаю: кто куда заходит или выходит, но группа, созданная сегодня, это изначально внефракционные депутаты", - пояснил Кулинич.

Глава группы "Доверие" рассказал, что по одному из ключевых спорных законопроектов - о рынке земли с 1 октября 2020 года - в группе разные точки зрения. "Есть депутаты, поддержавшие законопроект в первом чтении. Есть и те, кто выступает категорически против рынка земли",- отметил он.

Напомним, в Раде создали новую депутатскую группу "Доверие" во главе с Кулиничем. Кулинич - депутат Верховной Рады с 2012 года. В прошлом созыве был членом депутатской группы "Возрождение". Его заместителем стал Валерий Лунченко, бывший член фракции "Народный фронт".

В Верховной Раде 9-го созыва созданы пять фракций ("Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос") и группа "За будущее". Согласно регламенту, число человек в депутатской группе не может быть меньше, чем число лиц в наименьшей фракции, сформированной в течение 1-й сессии. Такой фракцией был "Голос", который в конце августа насчитывал 17 человек (позже в него вошли еще три человека).