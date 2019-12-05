В России отреагировали на слова помощника Зеленского о стене на границе с Донбассом

В России отреагировали на слова помощника президента Украины в случае провала переговоров в нормандском формате "отгородиться стеной" от Донбасса. В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявления Андрея Ермака назвали "контрпродуктивными", передает Интерфакс.

"Попытки спекулировать на разного рода негативных сценариях вряд ли полезны накануне встречи лидеров в Париже. Такие заявления контрпродуктивны и вызывают серьезные вопросы относительно реальных намерений Киева на предстоящем саммите", - сказал замглавы МИД России Андрей Руденко.

Ранее сегодня на форуме в Лондоне Ермак сказал, что если Россия не согласится на прекращение огня и обмен пленными, "в этом случае мы будем строить стену, и жизнь будет продолжаться".

Ермак также сказал, что Минские договоренности о разрешении конфликта в Донбассе устарели и требуют обновления.

Напомним, что согласно опросам социологической группы "Рейтинг", заморозка конфликта является среди украинцев самым популярным вариантом решения проблемы на Донбассе.

В октябре на пресс-конференции президент Владимир Зеленский подтвердил, что конфликт на Донбассе может быть заморожен.