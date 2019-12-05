Зеленский поговорил по телефону с Макроном

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франии Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Главы государств скоординировали позиции накануне встречи в нормандской формате 9 декабря", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 ноября Зеленский поговорил по телефону с Меркель. Политики обсудили подготовку встречи в нормандском формате 9 декабря.

27 ноября Зеленский заявил о готовности к личной встрече с Путиным в рамках саммита "нормандской четверки".

Встреча лидеров "нормандской четверки" - Франции, Германии, Украины и России - состоится в Париже.