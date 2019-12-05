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Рада отказалась назначить нового главу международного комитета вместо Яременко

Законопроекту не хватило голосов. 

Рада отказалась назначить нового главу международного комитета вместо Яременко
Богдан Яременко
Фото: УКРОП Українське об'єднання патріотів

Верховная Рада Украины отказалась назначить нового главу комитета по вопросам международной политики вместо Богдана Яременко, угодившего в секс-скандал. Об этом сообщил корреспондент LB.ua из зала заседания.

За соответствующий проект закона №2534 проголосовало недостаточное количество парламентариев - всего 186 при необходимых 226. Место Яременко, согласно с решением членов фракции "Слуга народа", должна была занять глава украинской постоянной парламентской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Напомним, что кандидатура Ясько была утверждена несмотря на то, что она проиграла внутренние праймериз. Галину Михайлюк поддержали более 27% участников опроса, тогда как Ясько - меньше 25%. Андрей Костин набрал 18%, Марина Бардина - около 12, Святослав Юраш и Александр Мережко - меньше 10%.

11 ноября Фракция партии "Слуга народа" на заседании поддержала увольнение народного депутата Богдана Яременко с должности главы комитета Рады по международной политике и межпарламентскому сотрудничеству.

30 октября издание "Буквы" сообщило, что Яременко (женатый мужчина, у которого есть двое детей) на пленарном заседании переписывался в онлайн-сети знакомств и спрашивал у проститутки об "условиях встречи". "Буквы" опубликовали фото переписки с текстом: "Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно".

Яременко сначала заявил, что специально спровоцировал журналистов, а переписка была постановкой. Позже, тот же ресурс опубликовал еще одну переписку нардепа. Он писал девушкам, что женат и что он "новый человек в политике". После этого Яременко извинился перед женой, детьми и президентом.

На следующий день Яременко обвинил журналистов в "краже личной переписки" и пригрозил судом.

Позднее Яременко написал заявление без даты об увольнении с должности главы комитета Рады и пообещал дать ему ход, если решение об его отставке примет фракция партии "Слуга народа".

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