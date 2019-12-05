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ОБСЕ поменяла представителя в Трехсторонней контактной группе

Мартина Сайдика заменит Хайди Грау.

ОБСЕ поменяла представителя в Трехсторонней контактной группе
Мартин Сайдик
Фото: EPA/UPG

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе поменяла своего представителя в Трехсторонней контактной группе. Вместо Мартина Сайдика должность займет швейцарская дипломатка Хайди Грау.

Об этом сказал председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, пишет "Укринформ".

"Я бы хотел выразить свою благодарность за замечательную и ценную работу моему специальному представителю в Украине и в Трехсторонней контактной группе послу Сайдику. А также официально объявить о назначении посла Хайди Грау как его преемника", - сказал Лайчак во время открытия пленарной сессии 26-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в четверг в Братиславе.

Хайди Грау с 2015 года возглавляет один из отделов МИДа Швейцарии

Напомним, что австриец Сайдик был вторым представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе, он занимал должность с лета 2015 года.

До него переговорщиком от ОБСЕ была Хайди Тальявини.

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