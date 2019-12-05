Труба о задержании его "правой руки": "Он не имеет отношения к ГБР"

"Если бы я знал, что Щербина ведет такие разговоры, я бы отреагировал".

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что задержанный за взятку в 150 тысяч долларов Игорь Щербина не работал ни официально, ни неофициально в Государственном бюро расследования.

Об этом он сказал во время встречи с журналистами, сообщает LB.ua.

"Работал ли он на какой-то должности в ГБР? Нет. Он не имеет отношения к ГБР", - заявил Труба.

По его словам, они в этом году виделись всего несколько раз. "Если бы я знал, что Щербина ведет такие разговоры, я бы отреагировал", - добавил он.

На вопрос, обсуждал Труба со Щербиной конкретные уголовные производства и передавал он ему определенные документы, глава ГБР ответил отрицательно.

Труба также опроверг информацию о том, что Щербина является его кумом, и не подтвердил, что тот познакомил его с Сергеем Пашинским.

Вместе с тем Труба считает местью тот факт, что обыск и задержание Щербины состоялись в ночь перед голосованием за законопроект о перезапуске ГБР в Верховной Раде.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал задержанного Щербину "правой рукой" Трубы.

По версии следствия, бывший начальник Главного следственного управления ГПУ Игорь Щербина при посредничестве предпринимателя хотел получить от столичного застройщика 150 тыс. долларов якобы для передачи одному из руководителей правоохранительных органов закрытия уголовного производства.

Его действия квалифицированы по ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.27 ч.4 ст.369 УК Украины, то есть мошенничество и пособничество в предоставлении неправомерной выгоды.