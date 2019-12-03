Самого директора ГБР тоже проверяют на причастность к преступлению.

НАБУ проводит обыск у близкого соратника главы ГБР Романа Трубы Игоря Щербины после того, как он вместе со своим знакомым пытались продать закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тысяч долларов и уже успели получить половину суммы.

Об этом сообщает Новое время.

Как пишет издание, на данный момент у Щербины и его знакомого Шевченко проводят обыски. При этом, самого Трубу, также проверяют на причастность к преступлению.

Фото: Новое время

Отметим, Игорь Щербина является бывшим начальником главного следственного управления ГПУ в 2014-2015 годах. А Труба в те года был его замом в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины. По информации СМИ, Труба является кумом Игоря Щербины.

Как свидетельствует фото, которое оказалось в распоряжении издания, Щербина раздавал визитки с информацией, что он якобы является сотрудником ГБР, хотя это не соответствует действительности.

Ранее в сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы. Из записей следует, что дела против Петра Порошенко якобы контролируются лично главой Офиса президента Андреем Богданом.

Директор ГБР назвал аудиозаписи его прослушки фейками и заявил, что в отставку идти не собирается.