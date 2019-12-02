Рябошапка назначил главу департамента по преступлениям в условиях вооруженного конфликта

В департамент передадут более 200 уголовных дел.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о назначении Юрия Рудя начальником департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Пресс-служба ГПУ информирует, что в департамент передадут более 200 уголовных дел.

"Речь о глобальных и резонансных преступлениях, в том числе Иловайской и Дебальцевской трагедиях, крушении самолета рейса MH17, захвате АР Крым, "деле моряков", а также фактах начала и ведения вооруженной агрессии России, системных пытках и убийствах пленных украинских военных и гражданского населения", - говорится в сообщении.

В этих делах департамент будет осуществлять процессуальное руководство и надзор за досудебным расследованием, которое ведут СБУ и Нацполиция.

Юрий Рудь ранее был начальником управления процессуального руководства по уголовным производствам Главной военной прокуратуры. Он обеспечивал организацию досудебного расследования и процессуального руководства по уголовным делам "в отношении начала и ведения войны против Украины представителями власти и вооруженных сил РФ, нарушения законов и обычаев ведения войны, совершения других тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности и терроризма", сообщили в ГПУ.

Напомним, указ о создании департамента генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал 21 октября.