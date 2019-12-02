Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении энергетической безопасности

Указ вступает в действие со дня его опубликования.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности".

Соответствующий указ №874 2 декабря опубликован на сайте президента.

В частности, президент поручил правительству до 1 июля 2020 года диверсифицировать поставки основных энергоносителей (кроме ядерного топлива) с условием не более 30% из одного источника.

Кроме того, правительство должно во взаимодействии с институциями Евросоюза принять меры для сохранения транзита природного газа через газотранспортную систему Украины после 1 января 2020 года.

Среди других поручений Кабмину - разработать комплекс мер по нейтрализации негативного влияния на экономику Украины в результате ограничительных мер РФ, в частности, в отношении товаров, запрещенных и ограниченных для вывоза из России в Украину (среди них уголь, нефть и нефтепродукты, - ред.).

Правительство должно также организовать проверки состояния соблюдения в 2017-2019 годах требований законодательства в сфере добычи, поставок и реализации угля и природного газа, в частности, для обеспечения природным газом населения, ТЭЦ и теплокоммунэнерго, по результатам которых принять соответствующие меры реагирования.

Согласно документу, контроль за выполнением решения возложено на секретаря СНБО Алексея Данилова. Указ вступает в действие со дня его опубликования.

Зеленский своим указом также отменил два изданных в 2014 году указа, в том числе от 1 мая, которым "Нафтогазу Украины" было поручено подать в международный арбитраж в случае, если российская сторона откажется поставлять газ по сниженной цене, действовавшей в феврале-марте 2014 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов на отопление почти вдвое.