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США могут помочь вернуть Крым, - Зеленский

Переговоры о возвращении Крыма можно было бы вести в формате Украина-РФ-США.

США могут помочь вернуть Крым, - Зеленский
Фото: Ukrinform

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в переговорах по возвращению оккупированного Крыма могли бы помочь США. Об этом президент рассказал в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza.

"Думаю, что в деле Крыма могли бы помочь США. Такой формат переговоров мог бы включать Украину, Россию, США", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что поинтересуется у других лидеров на "нормандском" саммите 9 декабря, возможен ли такой формат. Если же это невозможно, то Зеленский хотел бы определить какой-то другой формат переговоров относительно Крыма.

По его словам, вопрос Крыма сейчас нигде не обсуждается, есть только заявления международных партнеров Украины.

"Минск можно оценивать по-разному, но это, по крайней мере, какое-то место для переговоров. А вопрос Крыма в международном формате не обсуждался в течение последних пяти лет", - добавил президент.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится первый за три года саммит в "нормандском формате".

29 ноября сообщалось, что Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал Зеленского поднять тему Крыма на "нормандском" саммите в Париже.

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