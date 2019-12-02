Зеленский подтвердил выделение 1,8 млрд гривен на школьное оборудование в регионах

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении подтвердил, что правительство выделило один миллиард 800 миллионов гривен на оборудование для школ Украины.

В частности, 600 млн уйдут на закупку школьных автобусов, 400 млн на ремонт школьных столовых и 800 млн на техническое обеспечение школ, в частности на учебные лаборатории.

"Мы выделили 600 млн на школьные автобусы именно для школьной местности, выделили еще 400 млн на ремонт школьных столовых. Также мы очень хотим и работаем над программой улучшения питания в школах. Мне кажется, что эти деньги только начало. Мы выделили еще 800 млн на техническое обеспечение наших школ. Особенно это касается лабораторий с математики, физики и химии. В целом есть идея чтобы следующий 2020 год был годом математики в Украине", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин выделил 1,1 млрд гривен на финансирование образовательной сферы. В частности, упоминалось о 600 млн грн на школьные автобусы в селах; 400 млн грн - на ремонт для столовых; 55,3 млн грн - на оборудование для спецшкол и учебно-реабилитационных центров; а также 44,3 млн грн - на обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий в помещениях школ.