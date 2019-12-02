Прокуратуру Луганской области возглавил Алексей Ляшенко

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в понедельник, 2 декабря, представил коллективу прокуратуры Луганской области нового руководителя - Алексея Ляшенко. Об этом сообщается в пресс-центр Генпрокуратуры.

В ведомстве был создан Департамент надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, что важно для фиксирования военных преступлений и формирования доказательной базы для Международного уголовного суда и национальных судов.

"Поэтому в прокуратурах Луганской и Донецкой областей будут созданы соответствующие управления. В Луганской области в этом направлении с сегодняшнего дня будет работать Константин Караман", - указано в сообщении.

В свою очередь Ляшенко поблагодарил руководство Генпрокуратуры за доверие и отметил, что основной задачей деятельности прокуратуры Луганской области будет возвращение доверия общества к прокуратуре и создание условий, при которых каждый житель области будет чувствовать себя защищенным.

Алексей Ляшенко родился 21 марта 1985 года в Харькове. В органах прокуратуры работает с 2007 года. С мая 2017 года занимал должность военного прокурора Луганского гарнизона Объединенных сил. Является участником боевых действий на Востоке Украины.